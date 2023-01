Your browser does not support HTML5 video. Zvyšte svůj výnos pomocí precizního zemědělství ještě dnes! OneSoil Yield je digitální platforma zaměřená na optimalizaci využití vstupních prostředků a zvýšení výnosů. Dokáže detekovat pole, která jsou vhodná pro precizní zemědělství, tvořit produkční zóny, předpisové mapy a kontrolní pásy a analyzovat výnos. Získat přístup k demo účtu

200 000 ha využito k polním pokusům, které ověřily naši technologii 36 - 45 $ průměrné zvýšení ziskovosti na hektar 6 let satelitních údajů, které můžeme využít pro analýzu vašich polí

CO VÁM ONESOIL YIELD PŘINESE? Vyzkoušejte si variabilní aplikaci a získejte tak okamžité měřitelné výsledky OneSoil Yield je nejpokročilejší digitální zemědělský program, který vám pomůže určit, která z vašich polí jsou vhodná pro variabilní aplikaci a následně vás provede polními pokusy od A do Z.

JAKÉ FUNKCE PLATFORMA NABÍZÍ? Podívejte se na demo a zjistěte, co OneSoil Yield dokáže

Your browser does not support HTML5 video.

JAK ONESOIL YIELD FUNGUJE? Zvyšte ziskovost polí v 6 jednoduchých krocích

NAJDĚTE SVŮJ REGION Zkontrolujte, zda je OneSoil Yield dostupný ve vaší zemi Austrálie Kanada Česká republika Kazachstán Polsko Ukrajina Nemáte ve vaší zemi distributora? Stále pracujeme na rozšiřování sítě distributorů. Pokud víte o někom, kdo by se chtěl stát distributorem ve vaší zemi, zašlete nám e-mail na adresu business@onesoil.ai. Hledáme distributory strojů, hnojiva a hardwaru pro precizní zemědělství a také společnosti, které poskytují poradenství, vytvářejí předpisové mapy a provádějí analýzy výnosů.