Your browser does not support HTML5 video. Steigern Sie Ihre Erträge mit Präzisionslandwirtschaft! OneSoil Yield ist eine App, mit der Sie den Einsatz von Ressourcen optimieren und Ihre Ernteerträge steigern können. Die App findet Felder, die sich für die Präzisionslandwirtschaft eignen, erstellt Produktivitätszonen und Karten für die variable Ausbringung mit Kontrollstreifen und analysiert den Ertrag. Jetzt testen

200.000 ha an Feldversuchen, auf der wir die Technologie getestet haben 36–45 USD durchschnittliche Gewinnsteigerung pro Hektar 6 Jahre an Satellitendaten werden zur Analyse Ihrer Felder verarbeitet

VORTEILE VON ONESOIL YIELD Testen Sie die variable Ausbringung und erzielen Sie sofort messbare Ergebnisse OneSoil Yield ist die fortschrittlichste Agrar-App auf dem Markt. Sie analysiert Ihre Felder und erkennt, welche Felder sich für die variable Ausbringung eignen.

FUNKTIONEN Erfahren Sie im folgenden Video, was OneSoil Yield alles kann

SO FUNKTIONIERT ONESOIL YIELD Steigern Sie Ihren Ertrag mit 6 einfachen Schritten

FINDEN SIE IHRE REGION Erfahren Sie, ob OneSoil Yield in Ihrem Land verfügbar ist Australien Kanada Tschechische Republik Kasachstan Polen Ukraine Noch kein Händler in Ihrem Land? Wir erweitern gerade unser Händlernetz. Sie kennen jemanden, der Interesse daran hat, unser Vertriebspartner in Ihrem Land zu werden? Schicken Sie Ihre Empfehlung an business@onesoil.ai. Wir suchen nach Händlern, die Geräte für die Präzisionslandwirtschaft, Düngemittel und Maschinen vertreiben, sowie nach Firmen, die landwirtschaftliche Beratungsdienste anbieten, Ausbringungskarten erstellen und Ertragsanalysen durchführen.