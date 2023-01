Augmentez vos rendements grâce à l’agriculture de précision dès aujourd’hui !

OneSoil Yield est une plateforme numérique visant à optimiser l’utilisation des intrants et à augmenter vos rendements. L’algorithme de OneSoil Yield détecte les parcelles adaptées à l’agriculture de précision, définit les zones de productivité, crée des cartes de modulation et des bandes de contrôle, et analyse le rendement.