Növelje a hozamot a precíziós gazdálkodás alkalmazásával még ma! A OneSoil Yield egy digitális platform, amelynek célja a ráfordítás kihasználásának optimalizálása, ezáltal a hozam a növelése. Felismeri a precíziós gazdálkodásnak megfelelő földeket, termelékenységi zónákat alakít ki, tervezőtérképeket alkot, kontrollvonalakat hoz létre, és elemzi a hozamot. Demó fiók létrehozása

200000 ha terület a technológia működésének bizonyítására szolgáló helyszíni kísérletek elvégzéséhez 36 $–45 $ átlagos haszon hektáronként 6 év műholdfelvételeinek feldolgozása a táblák elemzése céljából

AMIT A ONESOIL YIELD BIZTOSÍT Az azonnal mérhető eredmények elérése érdekében próbálja ki a változó mennyiségű alkalmazást A OneSoil Yield a legfejlettebb digitális mezőgazdasági program, amely segít felderíteni a változó mennyiségű alkalmazásra alkalmas táblákat, és támogatja a helyszíni kísérletek elvégzését A-tól Z-ig.

MILYEN FUNKCIÓK ÉRHETŐK EL? A OneSoil Yield megismeréséhez nézze meg a bemutató videót

A ONESOIL YIELD MŰKÖDÉSE Növelje a táblákkal elért nyereséget 6 egyszerű lépésben

KERESSE MEG A RÉGIÓJÁT Nézze meg, hogy a OneSoil Yield az ön országában is elérhető-e Ausztrália Kanada Cseh Köztársaság Kazahsztán Lengyelország Ukrajna Nincs forgalmazó az országában? Folyamatosan dolgozunk a forgalmazói hálózatunk bővítésén. Ha ismer valakit, aki szívesen lenne forgalmazó az adott országban, küldje el nekünk az ajánlását a business@onesoil.ai címre. Precíziós mezőgazdasági berendezésekhez, műtrágyákhoz és hardverekhez keresünk forgalmazókat, és olyan vállalatokra van szükségünk, amelyek tanácsadást végeznek, tervezőtérképeket készítenek, valamint hozamelemzéseket végeznek.