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Повысить урожайность с помощью точного земледелия можно уже сейчас!

OneSoil Yield — это платформа для оптимизации сельскохозяйственных ресурсов и улучшения урожайности. Программа определяет подходящие для точного земледелия поля, рассчитывает для них зоны продуктивности, создаёт карты для дифференцированного внесения с контрольными полосами и анализирует урожайность.
200 000 га
общая площадь полей, где технология подтвердилась производственными опытами
$36–$45
среднее увеличение прибыли на гектар
6 лет
спутниковых данных обрабатываются для анализа ваших полей
ЧТО ВАМ ДАЁТ ONESOIL YIELD

Попробуйте дифференцированное внесение и получите измеримые результаты сразу

OneSoil Yield — это самая современная программа для цифрового земледелия. Она определяет поля, подходящие для дифференцированного внесения, и помогает провести производственный опыт от А до Я.

КАКОЙ ФУНКЦИОНАЛ?

Посмотрите видео и узнайте, что умеет OneSoil Yield

КАК РАБОТАЕТ ONESOIL YIELD

Увеличьте урожайность ваших полей за шесть простых шагов

НАЙДИТЕ СВОЙ РЕГИОН

Узнайте, доступен ли OneSoil Yield в вашей стране

В вашей стране ещё нет дистрибьютора?
Мы работаем над расширением сети дистрибьюторов Yield. Если вы знаете кого-то, кто хочет распространять платформу в вашей стране, пришлите свою рекомендацию на business@onesoil.ai. Мы ищем продавцов техники для точного земледелия, удобрений или сельскохозяйственной аппаратуры. Также мы работаем с компаниями, которые занимаются агроконсалтингом, составлением карт для дифференцированного внесения и анализом урожайности.
business@onesoil.ai
Хотите стать дистрибьютором OneSoil Yield?

Мы предлагаем платформу Yield по годовой подписке. В программе можно создать аккаунты ключевых пользователей и начать предоставлять услуги Yield фермерам. Затем мы работаем по модели разделения доходов, основанной на фактическом использовании услуг платформы. Сюда входят количество отчётов о поле, создание карт-заданий для дифференцированного внесения с контрольными линиями, создание отчётов об урожайности, а также калибровка стандартных норм внесения. Давайте обсудим! Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем, как лучше начать.

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МОДЕМ ONESOIL

OneSoil Yield ещё удобнее вместе с беспроводной передачей данных модемом OneSoil

Модем OneSoil — для быстрого обмена файлами между трактором, сеялкой, комбайном, опрыскивателем и компьютером. Совместим со всеми популярными терминалами, управляется одной кнопкой, компактный и легко крепится в кабине.

СТАТЬЯ

Как пользуются модемом фермеры?

«Одно оборудование некачественно держало норму внесения. Благодаря модему мы выявили эту проблему почти онлайн и быстро её исправили».
А подробнее?
Хотите стать дистрибьютором модемов и платформы OneSoil Yield?

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