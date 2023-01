Your browser does not support HTML5 video. Повысить урожайность с помощью точного земледелия можно уже сейчас! OneSoil Yield — это платформа для оптимизации сельскохозяйственных ресурсов и улучшения урожайности. Программа определяет подходящие для точного земледелия поля, рассчитывает для них зоны продуктивности, создаёт карты для дифференцированного внесения с контрольными полосами и анализирует урожайность. Получить доступ к демо-аккаунту

200 000 га общая площадь полей, где технология подтвердилась производственными опытами $36–$45 среднее увеличение прибыли на гектар 6 лет спутниковых данных обрабатываются для анализа ваших полей

ЧТО ВАМ ДАЁТ ONESOIL YIELD Попробуйте дифференцированное внесение и получите измеримые результаты сразу OneSoil Yield — это самая современная программа для цифрового земледелия. Она определяет поля, подходящие для дифференцированного внесения, и помогает провести производственный опыт от А до Я.

КАКОЙ ФУНКЦИОНАЛ? Посмотрите видео и узнайте, что умеет OneSoil Yield

КАК РАБОТАЕТ ONESOIL YIELD Увеличьте урожайность ваших полей за шесть простых шагов

НАЙДИТЕ СВОЙ РЕГИОН Узнайте, доступен ли OneSoil Yield в вашей стране Австралия Канада Чехия Казахстан Польша Украина В вашей стране ещё нет дистрибьютора? Мы работаем над расширением сети дистрибьюторов Yield. Если вы знаете кого-то, кто хочет распространять платформу в вашей стране, пришлите свою рекомендацию на business@onesoil.ai. Мы ищем продавцов техники для точного земледелия, удобрений или сельскохозяйственной аппаратуры. Также мы работаем с компаниями, которые занимаются агроконсалтингом, составлением карт для дифференцированного внесения и анализом урожайности.

Хотите стать дистрибьютором OneSoil Yield? Мы предлагаем платформу Yield по годовой подписке. В программе можно создать аккаунты ключевых пользователей и начать предоставлять услуги Yield фермерам. Затем мы работаем по модели разделения доходов, основанной на фактическом использовании услуг платформы. Сюда входят количество отчётов о поле, создание карт-заданий для дифференцированного внесения с контрольными линиями, создание отчётов об урожайности, а также калибровка стандартных норм внесения. Давайте обсудим! Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем, как лучше начать. Узнать стоимость и изучить демо-аккаунт