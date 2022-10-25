Повысить урожайность с помощью точного земледелия можно уже сейчас!
Попробуйте дифференцированное внесение и получите измеримые результаты сразу
OneSoil Yield — это самая современная программа для цифрового земледелия. Она определяет поля, подходящие для дифференцированного внесения, и помогает провести производственный опыт от А до Я.
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Увеличьте урожайность ваших полей за шесть простых шагов
Узнайте, доступен ли OneSoil Yield в вашей стране
Мы предлагаем платформу Yield по годовой подписке. В программе можно создать аккаунты ключевых пользователей и начать предоставлять услуги Yield фермерам. Затем мы работаем по модели разделения доходов, основанной на фактическом использовании услуг платформы. Сюда входят количество отчётов о поле, создание карт-заданий для дифференцированного внесения с контрольными линиями, создание отчётов об урожайности, а также калибровка стандартных норм внесения. Давайте обсудим! Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем, как лучше начать.
OneSoil Yield ещё удобнее вместе с беспроводной передачей данных модемом OneSoil
Модем OneSoil — для быстрого обмена файлами между трактором, сеялкой, комбайном, опрыскивателем и компьютером. Совместим со всеми популярными терминалами, управляется одной кнопкой, компактный и легко крепится в кабине.
Как пользуются модемом фермеры?
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