Хотите стать дистрибьютором OneSoil Yield?

Мы предлагаем платформу Yield по годовой подписке. В программе можно создать аккаунты ключевых пользователей и начать предоставлять услуги Yield фермерам. Затем мы работаем по модели разделения доходов, основанной на фактическом использовании услуг платформы. Сюда входят количество отчётов о поле, создание карт-заданий для дифференцированного внесения с контрольными линиями, создание отчётов об урожайности, а также калибровка стандартных норм внесения. Давайте обсудим! Оставьте заявку — мы свяжемся с вами и расскажем, как лучше начать.