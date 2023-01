Your browser does not support HTML5 video. Підвищити врожайність за допомогою точного землеробства можна вже зараз! OneSoil Yield — це платформа для оптимізації сільськогосподарських ресурсів і покращення врожайності. Програма визначає підхожі для точного землеробства поля, розраховує для них зони продуктивності, створює карти для диференційованого внесення з контрольними смугами й аналізує врожайність. Отримати доступ

200 000 га загальна площа полів, де технологія підтвердилася виробничими дослідами $36–$45 середнє збільшення прибутку на гектар 6 років супутникових даних обробляються для аналізу ваших полів

ЩО ВАМ ДАЄ ONESOIL YIELD Спробуйте диференційоване внесення та отримайте вимірювані результати відразу OneSoil Yield — це найсучасніша програма для цифрового землеробства. Вона визначає, які поля підходять для диференційованого внесення, і допомагає провести виробничий дослід від А до Я.

ЯКИЙ ФУНКЦІОНАЛ? Перегляньте відео та дізнайтеся, що вміє OneSoil Yield

ЯК ПРАЦЮЄ ONESOIL YIELD Збільште врожайність ваших полів за шість простих кроків

ЗНАЙДІТЬ СВІЙ РЕГІОН Дізнайтеся, чи доступний OneSoil Yield у вашій країні Австралія Канада Чеська Республіка Казахстан Польща Україна У вашій країні ще немає дилера? Ми працюємо над розширенням мережі дилерів OneSoil Yield. Якщо ви знаєте когось, хто хоче поширювати платформу у вашій країні, надішліть свою рекомендацію на business@onesoil.ai. Ми шукаємо продавців техніки для точного землеробства, а також продавців добрив і сільськогосподарської апаратури. Також ми працюємо з компаніями, що займаються агроконсалтингом, складанням карт для диференційованого внесення та аналізу врожайності.