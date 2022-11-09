У вашій країні ще немає дилера?

Ми працюємо над розширенням мережі дилерів OneSoil Yield. Якщо ви знаєте когось, хто хоче поширювати платформу у вашій країні, надішліть свою рекомендацію на business@onesoil.ai. Ми шукаємо продавців техніки для точного землеробства, а також продавців добрив і сільськогосподарської апаратури. Також ми працюємо з компаніями, що займаються агроконсалтингом, складанням карт для диференційованого внесення та аналізу врожайності.