Австралія
Підвищити врожайність за допомогою точного землеробства можна вже зараз!
OneSoil Yield — це платформа для оптимізації сільськогосподарських ресурсів і покращення врожайності. Програма визначає підхожі для точного землеробства поля, розраховує для них зони продуктивності, створює карти для диференційованого внесення з контрольними смугами й аналізує врожайність.
200 000 га
загальна площа полів, де технологія підтвердилася виробничими дослідами
$36–$45
середнє збільшення прибутку на гектар
6 років
супутникових даних обробляються для аналізу ваших полів
Спробуйте диференційоване внесення та отримайте вимірювані результати відразу
OneSoil Yield — це найсучасніша програма для цифрового землеробства. Вона визначає, які поля підходять для диференційованого внесення, і допомагає провести виробничий дослід від А до Я.
Перегляньте відео та дізнайтеся, що вміє OneSoil Yield
Збільште врожайність ваших полів за шість простих кроків
Дізнайтеся, чи доступний OneSoil Yield у вашій країні
Канада
Earthbound Agronomyearthboundag@gmail.com
Чеська Республіка
У вашій країні ще немає дилера?
Ми працюємо над розширенням мережі дилерів OneSoil Yield. Якщо ви знаєте когось, хто хоче поширювати платформу у вашій країні, надішліть свою рекомендацію на business@onesoil.ai. Ми шукаємо продавців техніки для точного землеробства, а також продавців добрив і сільськогосподарської апаратури. Також ми працюємо з компаніями, що займаються агроконсалтингом, складанням карт для диференційованого внесення та аналізу врожайності.
Хочете стати дилером OneSoil Yield?
Ми пропонуємо платформу OneSoil Yield за річною передплатою. У програмі можна створити облікові записи ключових користувачів і почати надавати послуги OneSoil Yield фермерам. Потім ми працюємо за моделлю розподілу доходів, основою якої є фактичне використання послуг платформи. Сюди входять кількість звітів про поле, створення карт-завдань для диференційованого внесення з контрольними смугами, створення звітів про врожайність, а також калібрування стандартних норм внесення. Обговоримо! Залиште заявку — ми зв'яжемося з вами й розповімо, з чого краще почати.